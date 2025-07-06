Как защитить себя от рака? Следуйте этим советам

Санитарные врачи Красноярского края поделились важными рекомендациями по снижению рисков онкологических заболеваний, акцентируя внимание на необходимости пересмотра рациона.
По данным исследований, около трети случаев онкологии связаны с неправильным питанием, низкой физической активностью и вредными привычками, такими как курение и злоупотребление алкоголем. В управлении Роспотребнадзора представили семь ключевых рекомендаций, которые помогут сократить вероятность развития рака:
1. Контроль веса: Избыточная масса тела увеличивает риск возникновения различных видов рака, включая рак груди и матки.
2. Снижение потребления насыщенных жиров: Рекомендуется ограничить их до 50−70 граммов в день.
3. Увеличение доли овощей и фруктов: Полезны морковь, помидоры, цитрусовые, брокколи, цветная капуста, чеснок и лук.
4. Ежедневное употребление клетчатки: Цельнозерновые злаки, овощи и фрукты обеспечивают организм защитными элементами.
5. Полный отказ от алкоголя: Спиртное связано с повышенным риском развития злокачественных образований в ротовой полости, пищеводе, печени и молочных железах.
6. Исключение копченых продуктов и колбас: Эти продукты содержат опасные соединения, способствующие развитию опухолей.
7. Обильное питьё воды: Рекомендуется потреблять около 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса.
Следуя этим рекомендациям, красноярцы могут значительно снизить риски онкологических заболеваний и улучшить общее состояние здоровья.