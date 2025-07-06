Как защитить себя от рака? Следуйте этим советам

По данным исследований, около трети случаев онкологии связаны с неправильным питанием, низкой физической активностью и вредными привычками, такими как курение и злоупотребление алкоголем. В управлении Роспотребнадзора представили семь ключевых рекомендаций, которые помогут сократить вероятность развития рака: