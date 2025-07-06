25 лет образования Десантно-штурмовых войск отмечают в Казахстане

В прошлом году военнослужащие Десантно-штурмовых войск приняли участие в международных учениях «Вершина братства-2024» в Беларуси, EFES‑2024 в Турции, KazInd‑2024 в Индии. Кроме того, в области Жетысу прошло международное тактико-специальное учение «Алтын кыран» с участием подразделений Десантно-штурмовых войск Казахстана и Сил специального назначения Азербайджана.