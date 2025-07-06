В России запатентовали систему классификации симптомов постковида

«Мы выделили основные нарушения, которые проявляются именно при постковидном синдроме, и разработали на их основе фенотипическую классификацию. Она позволяет в соответствии с симптомами и их интенсивностью определять особенности течения постковида у конкретного пациента и подбирать оптимальные схемы лечения. Всемирная организация здравоохранения в 2021 году сформулировала лишь общие признаки этого заболевания. Мы предлагаем инструменты, позволяющие более эффективно его лечить за счет точной характеристики симптомов», — сказала Сопрун.