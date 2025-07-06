Путин отметил вклад водного транспорта в укрепление суверенитета России

Президент отметил, что на данный момент перед морским и речным флотом стоят серьёзные задачи и важно эффективно отвечать на запросы внутреннего рынка, растущие потребности российских компаний и предприятий, а также выстраивать новые логистические маршруты, в том числе глобального уровня. Путин также подчеркнул, что государство и дальше будет поддерживать расширение программ строительства судов, портов и модернизации инфраструктуры, включая внутренние речные пути.