Массовые задержки рейсов зафиксированы в омском аэропорту 6 июля

6 июля 2025 года в омском аэропорту имени Д. М. Карбышева задержалось девять рейсов, два были отменены. Особенно пострадали направления в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло гавани.
Не состоялись утренние полеты в Шереметьево бортом авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Рейсы в Казань и Санкт-Петербург перенесены на следующий день, понедельник. «Уральские авиалинии» отправили судно в Сочи с часовым опозданием, а рейс Омск-Баку задержан почти на три часа.
Причиной сбоев стали ограничения воздушного пространства в Московском регионе и Ленинградской области из-за угрозы атак дронов. Как заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта, временно не принимались рейсы в сразу в нескольких столичных аэропортах.
В аэропорту организовано информирование о новых времени вылетов и возможностях перебронирования билетов.
Ранее «КП Омск» опубликовала видеозапись эвакуации самолета, который аварийно сел на открытой местности.