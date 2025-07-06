Массовые задержки рейсов зафиксированы в омском аэропорту 6 июля

Не состоялись утренние полеты в Шереметьево бортом авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Рейсы в Казань и Санкт-Петербург перенесены на следующий день, понедельник. «Уральские авиалинии» отправили судно в Сочи с часовым опозданием, а рейс Омск-Баку задержан почти на три часа.