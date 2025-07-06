Воронежцам сообщили об отключении телевидения 9 июля

Из-за профилактических работ временно отключат теле- и радиовещание в Боброве и расположенных рядом с ним населенных пунктах Воронежской области. Информация об этом размещена на сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).
Ремонт на передающей станции в районном центре намечен на 9 июля. С 8:00 до 17:00 из-за остановки оборудования возможны кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиосигнала.
Жители не смогут воспользоваться цифровыми пакетами РТРС-1 («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести FM») и РТРС-2 («РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «МУЗ-ТВ»), а также региональным радиовещанием.
— Из-за плохих погодных условий некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время, — уточнили в РТРС.