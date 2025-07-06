В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Общей сложностью, к двум часам ночи 6 июля были задержаны более чем на 4 часа 48 рейсов, отменено 74 рейса, 12 самолетов были направлены на запасной аэродром. Пассажирам, чьи рейсы задержали больше 4 часов, предоставлены все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам, сообщают в Пулково.