В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В Пулково рассказали об обстановке в аэропорту после массового переноса рейсов из-за ограничений полетов. К двум часам ночи воздушной гавани удалось вернуться к работе в штатном режиме. Обстановка в терминале спокойная, сообщают в пресс-службе аэропорта, скопление пассажиров отсутствует.
— Службы аэропорта обеспечивают оперативное обслуживание воздушных судов для стабилизации расписания, — отметили в Пулково. — Сохраняется значительное количество обращений пассажиров в кассы авиакомпаний. Рекомендуем, по возможности, использовать для получения информации о перелете личные кабинеты на сайтах и в приложениях авиакомпаний.
Общей сложностью, к двум часам ночи 6 июля были задержаны более чем на 4 часа 48 рейсов, отменено 74 рейса, 12 самолетов были направлены на запасной аэродром. Пассажирам, чьи рейсы задержали больше 4 часов, предоставлены все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам, сообщают в Пулково.