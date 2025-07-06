Москвичам рассказали о самых знойных днях на следующей неделе

Он отметил, что в среду, 9 июля, особенно ночью, в зоне влияния атмосферного фронта с севера, прошумят грозовые ливни с интенсивностью до 7 литров дождевой воды на метр площади, что не позволит воздуху остыть ниже плюс 18 — плюс 21 градуса. С наступлением светлого времени суток постепенно распогодится, облака поредеют и воздух разогреется до плюс 30 — плюс 33 градусов, приближаясь к рекорду 122-летней давности.