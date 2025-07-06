Москвичам рассказали о самых знойных днях на следующей неделе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самыми знойными днями на предстоящей неделе в московском регионе станут 10 и 11 июля, ожидаются «ялтинские» ночи, а днем до плюс 32 — плюс 35 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что в среду, 9 июля, особенно ночью, в зоне влияния атмосферного фронта с севера, прошумят грозовые ливни с интенсивностью до 7 литров дождевой воды на метр площади, что не позволит воздуху остыть ниже плюс 18 — плюс 21 градуса. С наступлением светлого времени суток постепенно распогодится, облака поредеют и воздух разогреется до плюс 30 — плюс 33 градусов, приближаясь к рекорду 122-летней давности.
«Самыми знойными станут четверг и пятница. На периферии антициклона погода будет стоять солнечная и сухая. Ночи ожидаются “ялтинские”, плюс 19 — плюс 22, а в разгар дня термометры покажут плюс 32 — плюс 35, что на 10−12 градусов выше положенной в середине лета нормы и больше похоже на знойный, засушливый, резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь», — рассказал Тишковец.
Он добавил, что 10 июля может быть побит температурный рекорд 1996 года, когда в этот день московские метеорологи зафиксировали плюс 33,4 градуса.