Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клуб «Иркут» снялся с чемпиона России по баскетболу из-за денежных трудностей

Клуб объявил о приостановке участия в чемпионате.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Баскетбольный клуб «Иркут» объявил о своем уходе с сезона 2025−2026 Чемпионата России среди мужских команд. Причиной такого решения стали финансовые трудности, не позволяющие клубу продолжать участие на профессиональном уровне.

— Это тяжелое решение далось нам нелегко, но, к сожалению, в текущих условиях у нас нет возможности продолжать работу, — написали работники клуба в социальных сетях.

Несмотря на это «Иркут» не собирается прекращать деятельность: клуб сосредоточится на развитии молодежных команд и воспитании нового поколения баскетболистов. Руководство выразило благодарность всем, кто поддерживал команду — игрокам, тренерам, персоналу, спонсорам и, конечно, преданным болельщикам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ралли «Шелковый путь» стартует в Иркутске 12 июля.