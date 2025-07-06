Клуб «Иркут» снялся с чемпиона России по баскетболу из-за денежных трудностей

Баскетбольный клуб «Иркут» объявил о своем уходе с сезона 2025−2026 Чемпионата России среди мужских команд. Причиной такого решения стали финансовые трудности, не позволяющие клубу продолжать участие на профессиональном уровне.
— Это тяжелое решение далось нам нелегко, но, к сожалению, в текущих условиях у нас нет возможности продолжать работу, — написали работники клуба в социальных сетях.
Несмотря на это «Иркут» не собирается прекращать деятельность: клуб сосредоточится на развитии молодежных команд и воспитании нового поколения баскетболистов. Руководство выразило благодарность всем, кто поддерживал команду — игрокам, тренерам, персоналу, спонсорам и, конечно, преданным болельщикам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ралли «Шелковый путь» стартует в Иркутске 12 июля.