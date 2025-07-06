В России появится новый заповедник

«Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие», — добавили в правительстве.