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В России появится новый заповедник

В ДНР и Запорожской области создадут государственный заповедник «Степь Донецкая».

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России появится новый заповедник «Степь Донецкая», сообщила пресс-служба правительства.

«На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создан государственный природный заповедник “Степь Донецкая”. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в релизе.

Новая особо охраняемая природная территория включает четыре кластера:

«Кальмиусский»; «Каменные могилы»; «Меловая флора»; «Хомутовская степь».

Их общая площадь — более трех тысяч гектаров, ранее они были частями степного заповедника, созданного в 1961 году.

«Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие», — добавили в правительстве.

Как отметили в пресс-службе, создание заповедника:

обеспечит режим особой охраны значительного количества редких и исчезающих видов растений, птиц и животных;будет способствовать увеличению их численности и естественной миграции.

Работа идет в рамках реализации госпрограмм «Охрана окружающей среды» и социально-экономического развития новых регионов.