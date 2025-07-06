МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В России появится новый заповедник «Степь Донецкая», сообщила пресс-служба правительства.
«На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создан государственный природный заповедник “Степь Донецкая”. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в релизе.
Новая особо охраняемая природная территория включает четыре кластера:
«Кальмиусский»; «Каменные могилы»; «Меловая флора»; «Хомутовская степь».
Их общая площадь — более трех тысяч гектаров, ранее они были частями степного заповедника, созданного в 1961 году.
«Кластеры представляют различные виды степных ландшафтов, в каждом из которых представлены свои виды растительности и животного мира. Многие из них занесены в Красную книгу России, в том числе тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие», — добавили в правительстве.
Как отметили в пресс-службе, создание заповедника:
обеспечит режим особой охраны значительного количества редких и исчезающих видов растений, птиц и животных;будет способствовать увеличению их численности и естественной миграции.
Работа идет в рамках реализации госпрограмм «Охрана окружающей среды» и социально-экономического развития новых регионов.