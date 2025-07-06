Москвичам рассказали о погоде в июле

«Сильная жара долгой не будет. В выходные скажется влияние циклона с запада, и погода испортится. В субботу местами кратковременный дождь и грозовое положение, плюс 29 — плюс 32 градуса, а в воскресенье, из-за холодного атмосферного фронта, произойдет смена воздушных масс, “камни с неба” — сильные ливни, грозы, град и шквал, днем посвежеет до плюс 25 — плюс 28 градусов. К середине июля лето вернется в исходное состояние и произойдет понижение температуры воздуха до климатической нормы», — рассказал агентству Тишковец.