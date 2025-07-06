В сочинском дендрарии разрослись «Слоновые уши»

«Это поросль катальпы бигнониевидной с гигантскими листьями, оправдывающими народное название растения. Про длинные плоды, которые сравнивают с хоботом, здесь умолчим. Видимо, самосевному экземпляру здесь очень хорошо. Растет как на дрожжах. Три месяца назад мы его срезали под корень, а он отрос и стал таким “лопушистым”2, — написала эксперт.