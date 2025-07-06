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В сочинском дендрарии разрослись «Слоновые уши»

Об этом на своей страничке в социальных сетях рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

Источник: Галина Солтани — ВКонтакте

«Это поросль катальпы бигнониевидной с гигантскими листьями, оправдывающими народное название растения. Про длинные плоды, которые сравнивают с хоботом, здесь умолчим. Видимо, самосевному экземпляру здесь очень хорошо. Растет как на дрожжах. Три месяца назад мы его срезали под корень, а он отрос и стал таким “лопушистым”2, — написала эксперт.

Ширина листьев катальпы достигает 30 см, а его высота — 6−15 м. Цветет растение крупными и ароматными бутонами. Найти «Слоновые уши» можно в пальмарии, который находится выше Сада непрерывного цветения.