Бесплатные уличные кинопоказы в Красноярске: расписание на июль

В Красноярске продолжается замечательная инициатива по организации бесплатных уличных кинопоказов, которые подарят жителям и гостям города возможность насладиться кино под открытым небом.
Мы публикуемрасписание мероприятий на июль, предоставленное организаторами проекта «Мама, я в кино!».
В этом месяце красноярцы смогут насладиться восьмью увлекательными фильмами, которые будут показаны в различных парках и скверах города. Вот полный список запланированных показов:
• 7 июля в 21:00 — озеро-парк «Октябрьский». В этот вечер зрители смогут увидеть фильм «Василиса и хранители времени» (12+).
• 11 июля в 21:00 — парк 400-летия Красноярска. Здесь также будет представлен фильм «Василиса и хранители времени» (12+).
• 15 июля в 21:00 — парк «Солнечная поляна». В программе показ фильма «Каждый мечтает о собаке» (6+).
• 18 июля в 21:00 — сквер «Покровский». Зрителей ждет еще один показ фильма «Каждый мечтает о собаке» (6+).
• 19 июля в 21:00 — сквер «Полтавский». В этот вечер будет показан фильм «Возвращение попугая Кеши» (6+).
• 25 июля в 21:00 — сквер «Казачий». Здесь зрители смогут увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю» (6+).
• 26 июля в 21:00 — Ярыгинская набережная. В этот день будет показан фильм «Мой любимый чемпион» (6+).
• 26 июля в 21:00 — парк «Покровский». В завершение месяца пройдет показ фильма «Онегин» (12+).
Организаторы мероприятия напоминают всем зрителям о необходимости поддерживать чистоту на площадках и просят поставить мобильные телефоны на беззвучный режим во время показа, чтобы ничто не отвлекало от просмотра.
Не упустите возможность насладиться хорошим кино в приятной компании под звездами!