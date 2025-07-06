Украинский облом: американская корпорация BlackRock сворачивает фонд восстановления — у Молдовы трещит экономический план

«Американская корпорация BlackRock прекратила искать инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины в связи с возросшей неопределенность вокруг будущего страны. Фонд должны были представить на конференции по восстановлению Украины 10−11 июля в Риме. Однако ещё в январе BlackRock решила приостановить переговоры с инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины после прихода к власти в США Доналда Трампа».