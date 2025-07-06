Украинский облом: американская корпорация BlackRock сворачивает фонд восстановления — у Молдовы трещит экономический план

И тут хитрый план молдавской власти поднажиться самим и попытаться приподнять экономику республики на послевоенном восстановлении соседней Украины начал немного давать сбой, пишет ТГ-канал «Гений Карпат»:
«Американская корпорация BlackRock прекратила искать инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины в связи с возросшей неопределенность вокруг будущего страны. Фонд должны были представить на конференции по восстановлению Украины 10−11 июля в Риме. Однако ещё в январе BlackRock решила приостановить переговоры с инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины после прихода к власти в США Доналда Трампа».
Фонд планировали наполнить не менее чем на 2,5 миллиарда долларов и профинансировать на не менее 15 миллиардов долларов восстановительные работы в Украине".
Однако консультации по фонду развития Украины BlackRock завершил в 2024 году и более не возобновлял.
Надо сказать, что весомая доля проектов в Молдове реализуется с прицелом на окупаемость за счёт восстановления Украины. Которое может не состояться в задуманном Кишинёвом формате.