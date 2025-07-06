В Красноярск прибыл гигантский тоннелепроходческий щит для метро

В город приехал щит для метро.
В Красноярске завершилась доставка нового тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК), который будет использоваться для строительства 2,64-километрового тоннеля, соединяющего улицы Высотную и Копылова.
Головная часть этого мощного устройства весит 387 тонн, а диаметр его ротора составляет 6,2 метра при весе 60 тонн.
После того как все необходимое оборудование будет доставлено на строительную площадку на улице Высотной, ТПМК будет собран в стартовом котловане и подготовлен к началу проходки.
Эта важная часть инфраструктурного проекта позволит улучшить транспортное сообщение в городе и сделает передвижение более удобным для жителей Красноярска.