Курорт у дома твоего: где поплавать и позагорать в Москве

Помимо зон отдыха с водоемами, в которых разрешено купание, в городе есть площадки у воды, где также можно отлично провести время, наслаждаясь солнечными ваннами. Всего насчитывается 39 таких благоустроенных мест, предлагающих прекрасную альтернативу для тех, кто предпочитает просто расслабиться на берегу, не заходя при этом в воду. Здесь созданы все условия для комфортного времяпрепровождения, что делает их идеальным вариантом для отдыха от городской суеты.