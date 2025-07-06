Ангарский суд проведет первое заседание по новому делу в отношении маньяка Попкова

За следующие несколько лет следователям удалось доказать причастность Михаила Попкова к более чем десятку преступлений. На контакт мужчина шел, но соглашался признать лишь те эпизоды, по которым его вину подтверждала экспертиза. В камере штудировал УПК, и как вспоминали сокамерники, радовался, обнаружив, что по некоторым преступлениям сроки давно истекли. Но расчет не оправдался — в 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы. ~Осознав, что терять нечего, постепенно Попков стал вспоминать и другие расправы.~ В этом он увидел возможность покинуть стены колонии хотя бы на время следственных действий.