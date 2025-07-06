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В Храброво задерживается 38 рейсов, ещё 4 отменили

Самолёты не могут ни прибыть, ни отправиться вовремя.

Источник: Клопс.ru

В Храброво отменили вылет четырёх рейсов, ещё более 30 отправятся либо прилетят в Калининград с задержкой. Об этом говорят данные онлайн-табло калининградского аэропорта в воскресенье, 6 июля.

Отменили вылет двух самолётов в Москву и одного в Санкт-Петербург. С задержкой отправятся 14 рейсов: 9 — в столицу, 5 — в Питер. В Калининград в итоге не прибыли по одному борту из Москвы и Питера. Прилетят, но позже, 24 рейса: 15 из Москвы, 6 — из Петербурга, 2 — из Кирова, 1 — из Казани.

Накануне сообщалось, что аэропорт Пулково вслед за Шереметьево перестал принимать и отправлять самолёты.