МЧС: бабушка и внучка сгорели при пожаре в деревне Культура под Пуховичами

Сообщается, что примерно в 23.06 5 июля спасатели работали по информации о пожаре в деревне Культура Пуховичского района. Приехавшие на место вызова сотрудники МЧС установили: огонь уничтожил постройку для проживания на время строительства жилого дома, которая принадлежала мужчине 1980 года рождения.