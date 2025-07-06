МЧС: бабушка и внучка сгорели при пожаре в деревне Культура под Пуховичами

МЧС сообщило, что бабушка и внучка сгорели при пожаре в деревне Культура под Пуховичами. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что примерно в 23.06 5 июля спасатели работали по информации о пожаре в деревне Культура Пуховичского района. Приехавшие на место вызова сотрудники МЧС установили: огонь уничтожил постройку для проживания на время строительства жилого дома, которая принадлежала мужчине 1980 года рождения.
«В результате инцидента погибли девочка 2013 года рождения и женщина 1950 года рождения», — уточнили в пресс-службе.
В сообщении сказано, что сотрудниками МЧС была оказана психологическая помощь родственникам погибших. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Тем временем в Речицком районе 12-летний ребенок утонул, купаясь с отцом в реке: «Провалился в яму, ушел под воду».
Кстати, МВД озвучило подробности работы колл-центра, продававшего БАД-пустышки белорусам: «Задержаны около 100 человек, товар рекламировали якобы медийные врачи».
А еще мощнейший выброс плазмы случился на Солнце 5 июля — что ждать белорусам.