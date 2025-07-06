В России создали люминесцентные метки-хамелеоны для защиты купюр

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС/. Исследователи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали уникальные люминофоры, обеспечивающие три уровня защиты купюр и предметов искусства. Отдельные элементы таких меток меняют цвет под разными лампами, при изменении температуры и при контакте с определенными веществами, сообщила ТАСС на полях Открытой недели науки БРИКС+ Валентина Уточникова, профессор факультета наук о материалах, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Составы светящихся в ультрафиолете и других спектрах люминофоров постоянно совершенствуются, так как в этой сфере по аналогии с областью кибербезопасности идет постоянное технологическое состязание между создателями новых средств защиты от подделок и изготовителями фальшивок.
«Мы разработали новое поколение люминофоров, которые способны обеспечить три уровня защиты купюр, ценных бумаг и предметов искусства за счет своего химического состава. Отдельные элементы меток, нанесенных такой краской, могут менять свой цвет под лампой с разной длиной волны. Красный элемент может, например, превращаться в зеленый. Второй уровень — это изменение цвета люминесценции при воздействии теплого воздуха от фена. Третий барьер — обратимое или необратимое изменение цвета при контакте с химическим веществом», — пояснила Уточникова корреспонденту ТАСС.
Применение таких составов позволяет не только защитить купюры от подделки, но и вовремя обнаружить подмену музейного экспоната.
«Технология синтезирования веществ опробована и позволяет создавать уникальные люминофоры под потребности конкретной организации. Второго такого состава в мире просто не будет, а значит подделать его будет нельзя», — заключила ученый.
Неделя науки в Бразилии.
Открытая неделя науки БРИКС+ стартовала в преддверии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро 30 июня в рамках международного фестиваля «Наука 0+». Она продлится до 7 июля. Организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.
В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка «Наука в лицах», акция «Ученые — в школы», день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.
Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
ТАСС — генеральный информационный партнер события.