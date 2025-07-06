Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы, сообщил Минтранс.
«По состоянию на утро 6 июля все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день», — заявили в ведомстве.
По данным министерства:
в Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс, 158 — отменили;в Пулково — 36 и 87 рейсов соответственно;в Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов, аэропорт приступил к работе.
Сейчас массового скопления пассажиров там, где сняли ограничения, нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется, добавили в Минтрансе.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.