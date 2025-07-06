60 жителей Иркутской области заразились клещевым энцефалитом с начала эпидсезона

С начала эпидемиологического сезона в Иркутской области зафиксировано 14 207 тысяч случаев укусов клещей. Среди пострадавших — свыше 3 тысяч детей. Зарегистрированы десятки случаев заражения опасными инфекциями, включая клещевой боррелиоз и энцефалит.
— Продолжаются обработки, в том числе мест массового отдыха, детских оздоровительных учреждений, а также территорий загородных санаториев и баз отдыха — только на данный момент обработано более 3,2 тысяч гектаров", — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.
Как рассказали в ведомстве, с начала сезона было исследовано 9 923 тысяч клещей: более четверти из них оказались заражены боррелиозом, около 180 — энцефалитом, а 786 — другими инфекциями. Роспотребнадзор напоминает о важности профилактики при выезде на природу. Необходимо носить закрытую одежду, применять акарицидно-репеллентные средства, а также регулярно проводить само- и взаимоосмотры. При укусе клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью.