В первое воскресенье июля самарские речники отмечают свой профессиональный праздник

Ежегодно водный транспорт Самарского региона перевозит около миллиона пассажиров. Сегодня — День работников морского и речного флота.
В первое воскресенье июля в России традиционно чествуют работников морского и речного флота. Этот праздник посвящен тем, кто обеспечивает перевозки по воде, обслуживает суда и порты, а также поддерживает работу водных артерий страны.
В Самарской области речной флот играет очень важную роль в транспортной системе. Ежегодно местные перевозчики доставляют около 1 миллиона пассажиров — как жителей региона, так и туристов. Многие речники и моряки посвятили этой работе на воде всю свою жизнь.
Главная водная магистраль области — Волга, по которой курсируют не только пассажирские суда, но и грузовые. Судостроительная отрасль также присутствует в регионе. Например, в июне в Самарской области спустили на воду уникальный земснаряд Ц480М2рД/НФ.
В Самаре работает речной вокзал, откуда отправляются как прогулочные теплоходы, так и маршрутные.
«МК в Самаре» присоединяется к поздравлениям речникам!
Желаем спокойной воды, попутного ветра и благодарных пассажиров. А тем, кто только начинает свой путь во флоте, — чтобы профессия приносила не только радость, но также стабильность и финансовое благополучие.
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