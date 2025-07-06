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В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду

Мошенники предлагают россиянам взять в аренду банковские карты за вознаграждение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мошенники предлагают гражданам взять в «аренду» их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую “юридическую безопасность”. Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.

Правоохранители объясняют, что это дропперство, передача доступа к своим реквизитам другим людям, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении.

Также правоохранители предупреждают — никаких гарантий безопасности мошенники не предоставляют. За передачу доступа с своему личному кабинету грозит блокировка счетов и уголовная ответственность.