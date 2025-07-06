В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду

«Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую “юридическую безопасность”. Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.