В МВД рассказали, как мошенники пытаются взять карты россиян в аренду

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мошенники предлагают гражданам взять в «аренду» их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую “юридическую безопасность”. Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.
Правоохранители объясняют, что это дропперство, передача доступа к своим реквизитам другим людям, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении.
Также правоохранители предупреждают — никаких гарантий безопасности мошенники не предоставляют. За передачу доступа с своему личному кабинету грозит блокировка счетов и уголовная ответственность.