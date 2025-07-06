Омичи могут попасть в тюрьму на шесть лет за использование чужих платежных данных

Вчера, 5 июля 2025 года, в России вступили в силу изменения в статью 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей». Поправки, принятые Госдумой 17 июня, установили повышенную ответственность за содействие аферистам в выводе похищенных денег. За игнорирование запретов омичам грозит лишение свободы на срок до шести лет.
«Закон дополняет систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», — прокомментировал новость председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, подчеркнув, что новые правила ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег.
Тем, кто из корыстных побуждений передает банковскую карту или доступ к счету третьим лицам, теперь грозит трехлетнее лишение свободы. За приобретение и использование чужих платежных данных предусмотрено наказание до шести лет тюрьмы, а также штраф.
Ранее «КП Омск» рассказала о задержании рецидивиста, похитившего у инженера ноутбук за стоимостью 200 тысяч рублей.