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СК сообщил про тело мужчины на дереве с признаками асфиксии в Минске

СК сообщил про обнаруженное тело мужчины с признаками асфиксии в Минске.

Источник: Комсомольская правда

СК сообщил про тело мужчины на дереве с признаками асфиксии в Минске. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что несколько телеграм-каналов разметили фото мужчины на дереве в лесопарковой зоне, которая находится неподалеку от улицы Воложинской в Минске.

«4 июля в лесопарковой зоне вблизи дома № 15 на улице Воложинской обнаружено тело 66-летнего мужчины с признаками асфиксии», — отметили в СК.

В сообщении говорится, что специалисты провели осмотр места происшествия, было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Уточняется, что Фрунзенским районным отделом Следственного комитета по указанному факту проводится проверка.

Тем временем МЧС сказало, что бабушка и внучка сгорели при пожаре в деревне Культура под Пуховичами.

Также мы писали, что два человека погибли после столкновения автомобиля Belgee с лосем под Минском.

Кстати, мощнейший выброс плазмы случился на Солнце 5 июля — что ждать белорусам.