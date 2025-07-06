СК сообщил про тело мужчины на дереве с признаками асфиксии в Минске. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что несколько телеграм-каналов разметили фото мужчины на дереве в лесопарковой зоне, которая находится неподалеку от улицы Воложинской в Минске.
«4 июля в лесопарковой зоне вблизи дома № 15 на улице Воложинской обнаружено тело 66-летнего мужчины с признаками асфиксии», — отметили в СК.
В сообщении говорится, что специалисты провели осмотр места происшествия, было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Уточняется, что Фрунзенским районным отделом Следственного комитета по указанному факту проводится проверка.
Тем временем МЧС сказало, что бабушка и внучка сгорели при пожаре в деревне Культура под Пуховичами.
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