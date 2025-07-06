Как защитить себя от мошенников при онлайн-покупке? 7 простых шагов

Эксперты платформы Авито подготовили руководство, которое поможет пользователям совершать безопасные и выгодные онлайн-покупки. Представляем семь ключевых правил для защиты во время интернет-сделок.
Выбор платформы.
Предпочитайте надежные интернет-магазины и проверенные площадки. Крупные ресурсы активно внедряют системы защиты сделок и уделяют внимание безопасности пользователей.
Проверка продавца.
Перед покупкой внимательно изучите профиль продавца:
• Ознакомьтесь с историей его сделок;
• Читайте отзывы других клиентов;
• Обратите внимание на рейтинг — чем выше, тем выше вероятность успешной сделки.
Цифровые маркеры доверия.
Обратите внимание на так называемые «цифровые бейджи»:
• «Реквизиты проверены» — подтверждает легитимность профиля компании;
• «Документы проверены» — гарантирует, что за аккаунтом стоит реальный человек или организация;
• «Надежный продавец» — свидетельствует о высоком уровне сервиса.
Ценовая политика.
Сравните цену товара или услуги со среднерыночной. Если цена кажется подозрительно низкой, проявите осторожность и задайте дополнительные вопросы продавцу.
Безопасное общение.
Ведите все переговоры через защищенные каналы платформы, такие как система «умного мессенджера» на Авито:
• Она автоматически блокирует фишинговые ссылки;
• Предупреждает о потенциально опасных действиях;
• Защищает от перехода на сторонние каналы связи.
Также можно звонить через сайт или приложение, что обеспечит безопасность вашего номера — собеседник увидит временный номер.
Условия оплаты.
Не переводите деньги до получения товара. Лучше всего использовать сервис «Безопасная сделка». Например, при заказе через «Авито Доставка» деньги поступают на специальный счет и переводятся продавцу только после подтверждения получения товара покупателем.
Дополнительные меры предосторожности.
Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы продавцу:
• Запросите дополнительные фотографии товара;
• Уточните важные параметры и характеристики;
• Будьте осторожны с продавцами, которые торопят с оплатой или предлагают «эксклюзивные» условия при переводе денег напрямую на карту.