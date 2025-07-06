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Как защитить себя от мошенников при онлайн-покупке? 7 простых шагов

Эксперты платформы Авито подготовили руководство, которое поможет пользователям совершать безопасные и выгодные онлайн-покупки.

Эксперты платформы Авито подготовили руководство, которое поможет пользователям совершать безопасные и выгодные онлайн-покупки. Представляем семь ключевых правил для защиты во время интернет-сделок.

Выбор платформы.

Предпочитайте надежные интернет-магазины и проверенные площадки. Крупные ресурсы активно внедряют системы защиты сделок и уделяют внимание безопасности пользователей.

Проверка продавца.

Перед покупкой внимательно изучите профиль продавца:

• Ознакомьтесь с историей его сделок;

• Читайте отзывы других клиентов;

• Обратите внимание на рейтинг — чем выше, тем выше вероятность успешной сделки.

Цифровые маркеры доверия.

Обратите внимание на так называемые «цифровые бейджи»:

• «Реквизиты проверены» — подтверждает легитимность профиля компании;

• «Документы проверены» — гарантирует, что за аккаунтом стоит реальный человек или организация;

• «Надежный продавец» — свидетельствует о высоком уровне сервиса.

Ценовая политика.

Сравните цену товара или услуги со среднерыночной. Если цена кажется подозрительно низкой, проявите осторожность и задайте дополнительные вопросы продавцу.

Безопасное общение.

Ведите все переговоры через защищенные каналы платформы, такие как система «умного мессенджера» на Авито:

• Она автоматически блокирует фишинговые ссылки;

• Предупреждает о потенциально опасных действиях;

• Защищает от перехода на сторонние каналы связи.

Также можно звонить через сайт или приложение, что обеспечит безопасность вашего номера — собеседник увидит временный номер.

Условия оплаты.

Не переводите деньги до получения товара. Лучше всего использовать сервис «Безопасная сделка». Например, при заказе через «Авито Доставка» деньги поступают на специальный счет и переводятся продавцу только после подтверждения получения товара покупателем.

Дополнительные меры предосторожности.

Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы продавцу:

• Запросите дополнительные фотографии товара;

• Уточните важные параметры и характеристики;

• Будьте осторожны с продавцами, которые торопят с оплатой или предлагают «эксклюзивные» условия при переводе денег напрямую на карту.