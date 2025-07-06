В Москве начали цвести редкие виды злаков

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Редкие виды злаков начали цвести в Москве на природных территориях, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«На природных территориях Москвы начали цвести редкие виды злаков. Их можно увидеть на лугах, болотах, берегах водоемов и в лесных массивах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на «зеленых» территориях Москвы широко распространены три рода злаков: вейник, мятлик и овсяница. А в Красную книгу Москвы занесены два вида овсяницы: валлисская и высокая (лесная) и обе имеют вторую категорию редкости.
Уточняется, что в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды призвали бережно относиться к любым растениям вне зависимости от их охранного статуса, так как все они важны для экосистемы мегаполиса.