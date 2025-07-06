Власти сказали, как появилась идея ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси

— Посыл давали предприятиям о том, чтобы они убирали свои территории закрепленные, но обычно в весенний период после зимы и осенний период. И мониторили мы обычно вот как они все это делают по четвергам. И так вот «чистый четверг» — оно у всех на слуху и в голове, — обратил внимание начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.