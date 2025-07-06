Власти сказали, как появилась идея ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси

Власти раскрыли, как появилась идея ввести «чистые четверги» в Беларуси. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.
По его словам, уже не первый год в Минске за организациями и предприятиями закреплены территории. Раковщик уточнил: на сегодняшний день 46% городских территорий закреплены за предприятиями.
— Посыл давали предприятиям о том, чтобы они убирали свои территории закрепленные, но обычно в весенний период после зимы и осенний период. И мониторили мы обычно вот как они все это делают по четвергам. И так вот «чистый четверг» — оно у всех на слуху и в голове, — обратил внимание начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.
Ранее власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам: «От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон».
Тем временем санслужба выписала повестки пяти белорусам за нарушения на придомовых участках.
Вместе с тем МинЖКХ сказало, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 см.