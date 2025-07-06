Лето все-таки будет: синоптик Ильин спрогнозировал возвращение жары в Москву

Предстоящая неделя в столичном регионе обещает быть жаркой и солнечной. Столбики термометров превысят 30 градусов, а осадков почти не предвидится. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, начало рабочей недели, по сравнению с уходящими выходными, выдастся особенно теплым. А к концу недели столбики термометров перешагнут отметку плюс 30 градусов.
— В понедельник, 7 июля, воздух прогреется до плюс 26−28 градусов. Со вторника температура продолжит повышаться и к концу недели достигнет плюс 28−33 градусов, — сообщил Ильин.
В ночные часы при этом тоже будет очень тепло, отметил эксперт.
— Если в предстоящую ночь, с воскресенья на понедельник, будет довольно прохладно — около плюс 13−15 градусов, то в последующие дни практически каждую ночь температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 18−20 градусов, — пояснил специалист.
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Осадков на территории Москвы в течение рабочей недели не ожидается, кроме вторника, 8 июля, заверил Ильин:
— В этот день местами могут пройти кратковременные ливневые дожди с грозами. Однако в перерывах между осадками солнце все равно будет проскальзывать из-за облаков.
Ветер на протяжении всей недели будет формироваться на юге и юго-западе, поэтому не будет доставлять дискомфорта горожанам, рассказал специалист.
— Во вторник при прохождении атмосферного фронта в отдельные моменты порывы могут достигать 10−15 метров в секунду. В остальные дни его скорость составит 4−7 метров в секунду. В пятницу ветер стихнет, — пояснил Ильин.
А атмосферное давление в течение недели будет слабо расти, сказал эксперт.
— Если в понедельник оно не превысит 742−744 миллиметров ртутного столба, то к пятнице вырастет до 748−750 миллиметров, — заверил метеоролог.
Такая погода будет формироваться в Москве из-за гребня антициклона, который возьмет свое начало на юге и юго-востоке, пояснил Ильин.
— То есть в Москву будет поступать воздух как с южно-средиземноморских районов, так и с центральной Азии, где он уже прогрет до плюс 40−45 градусов. В совокупности эти два направления и поспособствуют потеплению в Московском регионе, — заключил синоптик.
В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что самыми жаркими днями на предстоящей неделе станут четверг, 10 июля, и пятница, 11 июля. В дневные часы столбики термометров вырастут до плюс 32−35 градусов.