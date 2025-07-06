Вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценил приёмную кампанию в вузы в Красноярске

Дмитрий Чернышенко отметил, что приёмная кампания является ключевым и ответственным этапом как для абитуриентов, так и для всей страны. Он подчеркнул, что выбор поступающих и качество их подготовки напрямую влияют на достижение технологического лидерства, что обозначено в числе национальных целей Президентом Владимиром Путиным. В этом учебном году доступно почти 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования, и около 540 тысяч абитуриентов уже подали заявления на более чем 4 миллиона конкурсных групп, из которых более 3 миллионов — через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».