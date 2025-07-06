Вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценил приёмную кампанию в вузы в Красноярске

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В ходе рабочей поездки в Красноярский край вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетил Сибирский федеральный университет (СФУ) и обсудил текущие итоги приёмной кампании в вузах страны. Его сопровождали губернатор региона Михаил Котюков, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
Дмитрий Чернышенко отметил, что приёмная кампания является ключевым и ответственным этапом как для абитуриентов, так и для всей страны. Он подчеркнул, что выбор поступающих и качество их подготовки напрямую влияют на достижение технологического лидерства, что обозначено в числе национальных целей Президентом Владимиром Путиным. В этом учебном году доступно почти 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования, и около 540 тысяч абитуриентов уже подали заявления на более чем 4 миллиона конкурсных групп, из которых более 3 миллионов — через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
Для постоянного мониторинга приёмной кампании на площадке Координационного центра Правительства России была создана информационная панель, позволяющая отслеживать ход кампании в каждом субъекте и образовательной организации, а также выявлять отклонения в обработке заявлений абитуриентов и быстро реагировать на них. По его словам, примерно 73% бюджетных мест распределены между региональными университетами, а среди самых популярных направлений выделяются информатика, педагогические науки и клиническая медицина.
В Красноярском крае абитуриенты подали почти 70 тысяч заявлений, из которых более 61,2 тысячи оформлены через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
Исполняющий обязанности ректора СФУ Максим Румянцев рассказал о перспективах университета. В ответ на это Дмитрий Чернышенко отметил активное участие СФУ в государственных программах поддержки, включая национальный проект «Молодёжь и дети».
Губернатор Михаил Котюков подчеркнул, что СФУ является одним из ведущих вузов страны и что университет динамично развивается, привлекая абитуриентов не только из Красноярского края, но и соседних регионов, а также иностранных студентов. Он добавил, что наследие универсиады сохраняется, все объекты работают и вовлечены в процесс, и что уже формируются планы дальнейшего развития.
В настоящее время в СФУ обучается около 27 тысяч студентов, из которых 83,4% — на очной форме обучения. На 2025/2026 учебный год университету выделено более 5,5 тысячи бюджетных мест. В рамках текущей приёмной кампании уже подано свыше 30 тысяч заявлений, из которых почти 25,5 тысячи оформлены через суперсервис. Наиболее востребованные направления среди абитуриентов включают информатику, прикладную геологию, горное дело и педагогику.