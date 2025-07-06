В Ростовской области три человека набрали 300 баллов на ЕГЭ

— 100 баллов по английскому языку получили 12 выпускников, четыре школьника на высший балл сдали ЕГЭ по информатике, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — В этом году в целом вырос средний балл и количество высокобалльников по английскому, французскому и китайскому языкам, а также информатике. Кроме того, мы отмечаем сокращение доли ребят, не преодолевших минимальный порог по английскому языку.