В Ростовской области три человека набрали 300 баллов на ЕГЭ

Стали известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике, которые выпускники сдавали 5, 10 и 11 июня.
Английский язык традиционно оказался самым популярным среди иностранных — его выбрали 1532 человека. Французский сдавали девять школьников, немецкий — пять, китайский — три. Каждый пятый, сдававший английский, получил 80 и более баллов, и впервые за три года в области появилась высокобалльница по китайскому.
Информатику сдавали 2831 человек, причем экзамен проводился в два дня. 12% участников преодолели 80-балльный рубеж.
— 100 баллов по английскому языку получили 12 выпускников, четыре школьника на высший балл сдали ЕГЭ по информатике, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — В этом году в целом вырос средний балл и количество высокобалльников по английскому, французскому и китайскому языкам, а также информатике. Кроме того, мы отмечаем сокращение доли ребят, не преодолевших минимальный порог по английскому языку.
Особых поздравлений заслуживают три трехсотбалльника. Среди них — Вероника Суховенко, которая показала идеальные результаты по русскому, английскому и обществознанию.
161 экзаменационную работу по ЕГЭ в Ростовской области оценили в 100 баллов.
3,7 тысячи донских выпускников пересдают ЕГЭ в президентские дни.