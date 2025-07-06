Крик белоруски Арины Соболенко громкостью 113 децибел зафиксирован на Уимблдоне

Крик белоруски Арины Соболенко громкостью 113 децибел зафиксирован после победы над британкой Эммой Радукану на Уимблдоне, пишет pressball.by.
Сообщается, что во время трансляции игры между белоруской и британкой, показали графику, где была зарегистрирована указанная громкость. Так, она сопоставима с рыком льва на расстоянии одного метра или же с ревом реактивного самолета на взлете. Кроме того, данная громкость превышает звук вертолета, гоночного автомобиля или мотоцикла. Что касается болевого порога для человеческого уха, то он составляет примерно 120 децибел. Можно сделать вывод, что белоруске не хватило всего семь единиц до него.
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