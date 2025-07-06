Первый за сутки самолет приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода

Первым приземлившимся стал самолет Boeing 757−200 из Антальи (Турция) авиакомпании Azur Air. Это тот самый рейс, пассажиры которого ждали свой вылет сутки. Как ранее рассказала редакции сайта pravda-nn.ru одна из пассажирок рейса, самолет должен был вылететь 5 июля из Антальи в семь часов утра. В итоге его перенесли на пять часов утра 6 июля.