Первый за сутки самолет приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода принял первый рейс после снятия временных ограничений 6 июля. Судно приземлилось в 10:21 по московскому времени, сообщает Росавиация.
Первым приземлившимся стал самолет Boeing 757−200 из Антальи (Турция) авиакомпании Azur Air. Это тот самый рейс, пассажиры которого ждали свой вылет сутки. Как ранее рассказала редакции сайта pravda-nn.ru одна из пассажирок рейса, самолет должен был вылететь 5 июля из Антальи в семь часов утра. В итоге его перенесли на пять часов утра 6 июля.
Напомним, ограничения на прием и вылет судов в нижегородском аэропорту ввели поздно вечером 4 июля. Они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Из-за этого были задержаны и отменены десятки рейсов, в том числе из Москвы, Казани, Ташкента, Сухума, Оренбурга, Сочи и Антальи.
В 9 часов утра 6 июля в аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на приём и отправку самолётов. С самого утра воздушная гавань начала постепенно восстанавливать работу после снятия ограничений. Своего вылета в аэропорту ожидают 400 пассажиров. Сотрудники готовы к оформлению пассажиров и багажа, а также обеспечению оперативного обслуживания воздушных судов.