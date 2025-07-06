В районе Уфы снесли киоск с фейерверками

В Калининском районе Уфы снесли незаконный торговый объект. Об этом сообщил глава района Газизьян Ахмедьянов.
Согласно опубликованной на телеграм-канале информации, на сей раз снесли киоск с фейерверками. На торговом объекте истек срок договора аренды земельных участков.
Ахмедьянов отметил, что перед сносом предпринимателям направляют предписание, что надо убрать нестационарный объект самостоятельно в течение десяти дней. В противном случае принимается решение о принудительном монтаже.
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