Пункты выдачи заказов снова работают в Нижнем Новгороде

В Ozon сказали, что в подобных ситуациях заказы автоматически перенаправляются в те пункты, где доступен стабильный интернет. Клиенты при этом получают уведомления о новом месте получения. А еще там добавили, что не планируют вводить санкции в отношении владельцев ПВЗ, оказавшихся без связи. Чтобы минимизировать риски в будущем, партнёрам рекомендовали подключить проводной интернет, который обеспечит бесперебойную работу.