Глава Семикаракорска Александр Черненко покинул свой пост

В Ростовской области произошли кадровые перестановки в одном из муниципалитетов. Глава Семикаракорского городского поселения Александр Черненко, занимавший эту должность 16 лет, объявил о своем уходе. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Семикаракорска.
— Спасибо всем тем людям, которые поверили в меня 16 лет назад, в разные годы оказывали мне поддержку на выборах и доверили руководить нашим любимым городом. Я искренне старался оправдать оказанное высокое доверие и работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу, — прокомментировал он.
Также Александр Черненко пожелал городу процветания, а своему преемнику — успехов в работе.