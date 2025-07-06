Глава Семикаракорска Александр Черненко покинул свой пост

— Спасибо всем тем людям, которые поверили в меня 16 лет назад, в разные годы оказывали мне поддержку на выборах и доверили руководить нашим любимым городом. Я искренне старался оправдать оказанное высокое доверие и работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу, — прокомментировал он.