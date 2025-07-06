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Глава Семикаракорска Александр Черненко покинул свой пост

Глава Семикаракорского городского поселения покинул пост и поблагодарил за работу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошли кадровые перестановки в одном из муниципалитетов. Глава Семикаракорского городского поселения Александр Черненко, занимавший эту должность 16 лет, объявил о своем уходе. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Семикаракорска.

— Спасибо всем тем людям, которые поверили в меня 16 лет назад, в разные годы оказывали мне поддержку на выборах и доверили руководить нашим любимым городом. Я искренне старался оправдать оказанное высокое доверие и работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу, — прокомментировал он.

Также Александр Черненко пожелал городу процветания, а своему преемнику — успехов в работе.