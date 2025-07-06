Змея заползла в квартиру в Логойске. Подробности и видео опубликовали в официальном телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что змея заползла в квартиру в Логойске, расположенную по улице Строителей, утром 6 июля. Хозяева не смогли определяется, является ли змея опасной, и обратились за помощью с спасателям.
Приехавшие на место сотрудники МЧС отловили пресмыкающееся. После осмотра было установлено, что это уж, которые не представляет опасности. Змею отпустили в естественную среду обитания.
Ранее змея заползла в мебельный магазин в Любани.
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