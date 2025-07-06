Раскольники в Молдове не прошли: Гринауцы отстояли храм от рейдеров Бессарабской митрополии

Прошло голосование по статусу прихода Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гринауцы Рышканского района.
Абсолютное большинство за Молдавскую митрополию!
Статус прихода Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гринауцы не изменился.
Итоги голосования:
Православная Церковь Молдовы — 267 голосов.
Бессарабская митрополия — 9 голосов.
Воздержались — 8 голосов.
Большинством голосом прихожане выбрали каноническую Православную Церковь Молдовы.
Напомним, что неделю назад раскольники Румынского Патриархата пытались совершить рейдерскую атаку на приход, но верующие села встали на защиту родного храма.
Всю неделю церковь была опечатана. Верующие сельчане не имели возможности принять участие в Литургии и помолиться, несмотря на то, что сейчас идёт Петров пост и вот сегодня ситуация наконец-то разрешилось — состоялось голосование за статус прихода.
Несмотря на провокации и агрессивное поведение представителей «Бессарабской митрополии» большинство прихожан выбрало каноническую Православную Церковь Молдовы.
Заявление представителей «Бессарабской митрополии», истеричное по своему тону, свидетельствует о том, что события в Гринауцах серьезно ударили по их репутации и наочно продемонстрировали рейдерскую сущность т.н. «переходов». Поэтому они решили перебить неприятные для них факты агрессивной риторикой и нападками.
Во-первых, представители «Бессарабской митрополии» откровенно лгут, когда утверждают, что бывший настоятель храма «Рождества Пресвятой Богородицы» Константин Туртуряну совершил «переход» вместе с общиной. Хотелось бы, узнать когда и где проходило голосование за т.н. «переход» и сколько верующих высказалось за такой шаг. Потому что согласно другой информации — соотношение составляет 7 к 1 в пользу Православной Церкви Молдовы. Если это не так — пусть румынская сторона предоставит факты, а не забалтывает очевидную попытку захвата храма.
Во-вторых, в законодательстве Молдовы нет понятия «переходов», поэтому данный процесс является юридически, как минимум, спорным. А как максимум — он противоречит европейской практике, уважающей иерархическую структуру традиционных конфессий и не допускающей рейдерскую смену собственников церковного имущества.
В-третьих, если представители «Бессарабской митрополии» называют Православную Церковь Молдовы «неканонической» структурой, почему тогда они не совершают «перерукоположения» перешедших к ним клириков? Как справедливо отметил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл — если эти священники решили выйти из ПЦМ, тогда пусть оставят там свой сан и все что получили от «оккупационной структуры», как они выражаются.
В этом же контексте возникает вопрос — о каком «плене» идет речь? Разве «перебежчики» крестились, получили духовное образование и рукоположились в Румынии, а потом насильно были «захвачены» Русской Церковью? Зачем делать такие абсурдные заявления? Ведь как христиане и как священнослужители они были «рождены» именно Молдавской митрополией, а не Румынской Церковью. В силу этого ПЦМ имеет полное право применять к своим клирикам любые прещения, которые посчитает необходимыми. Как их реальная Церковь-Мать.
В-четвертых, с каких пор новодел, существующий с 1992 года, является «традиционной канонической Церковью»? Разве «Бессарабская митрополия» вышла из катакомб и существовала параллельно Молдавской митрополии? Очевидно, что единственной реальной (а не декларативной) цепочкой преемственности по отношению ко всем историческим церковным структурам на территории Молдовы обладает исключительно ПЦМ, из которой в свое время, учинив раскол, вышел нынешний глава «Бессарабской митрополии» — Петр Пэдурару. В этом свете — претензии «Бессарабской митрополии» на едва ли не тысячелетнюю преемственность являются чистой фантазией, не имеющей ничего общего с православной экклезиологией.
В-пятых, отметим, что юрисдикция Русской Церкви, установленная в 1813 году, появилась за несколько десятилетий до появления автокефальной Румынской Церкви! Как в этом случае последняя может заявлять какие-то исключительные права на Молдову? И уж тем более на монастыри, построенные на территории Молдовы в 18 веке или раньше?
И еще одно замечание: на наш взгляд, хамские выпады представителей «Бессарабской митрополии» обусловлены тем, что РПЦ не может полноценно ответить румынам из-за опасений, что они могут признать «ПЦУ». РумПЦ этим пользуется на «полную катушку», позволяя себе через своих «прокси» оскорблять и унижать Русскую Церковь.