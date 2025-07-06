Раскольники в Молдове не прошли: Гринауцы отстояли храм от рейдеров Бессарабской митрополии

В этом же контексте возникает вопрос — о каком «плене» идет речь? Разве «перебежчики» крестились, получили духовное образование и рукоположились в Румынии, а потом насильно были «захвачены» Русской Церковью? Зачем делать такие абсурдные заявления? Ведь как христиане и как священнослужители они были «рождены» именно Молдавской митрополией, а не Румынской Церковью. В силу этого ПЦМ имеет полное право применять к своим клирикам любые прещения, которые посчитает необходимыми. Как их реальная Церковь-Мать.