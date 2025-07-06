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Орнитолог из Иркутска объяснил, как помочь утятам на городских улицах

Иркутские кряквы активно выводят утят на улицы города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутска все чаще становятся свидетелями ситуаций, когда утки с выводками утят шагают по городским улицам, вдали от водоемов. Орнитолог, доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета Игорь Фефелов рассказал, как можно помочь птицам. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ИГУ.

— Зимой утки хорошо знакомятся с местностью, и ранней весной у них есть время найти укромные уголки для размещения гнезда. Причем эти уголки не всегда рядом с водой: на берегу часто мешают люди, собаки или колебания уровня Ангары. Поэтому в июне выводки утят часто шествуют по городу — самка знает, куда идти, но она может летать, а утята пока нет, — говорится в сообщении.

Жителям Иркутска напоминают: если довелось встретить утиную семью, необходимо помочь им безопасно перейти дорогу, предотвратить падение утят в ливневки и колодцы, отпугнуть бродячих собак. Но не стоит приближаться слишком близко, чтобы не испугать птиц.