Орнитолог из Иркутска объяснил, как помочь утятам на городских улицах

— Зимой утки хорошо знакомятся с местностью, и ранней весной у них есть время найти укромные уголки для размещения гнезда. Причем эти уголки не всегда рядом с водой: на берегу часто мешают люди, собаки или колебания уровня Ангары. Поэтому в июне выводки утят часто шествуют по городу — самка знает, куда идти, но она может летать, а утята пока нет, — говорится в сообщении.