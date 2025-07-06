Как не допустить перегрева двигателя? Советы для автомобилистов

Перегрев двигателя — это серьезная угроза, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Эксперты из Журнала Авито Авто предлагают полезные советы о том, как предотвратить перегрев и что делать, если ваш двигатель уже закипел.
При первых признаках перегрева — когда стрелка температуры достигает красной зоны (нормальные значения составляют 80−90 °C) — важно сразу же притормозить и съехать на обочину. Не поддавайтесь панике, следуйте простым шагам.
1. Включите печку на максимум.
Максимально увеличьте температуру и скорость вентилятора в салоне. Это поможет отвлечь часть тепла от двигателя, направив его в салон автомобиля. Хотя в жару с работающей печкой будет некомфортно, это спасет ваш двигатель от серьезного повреждения.
2. Подгазовывайте на холостых.
Если пробка плотная и машина стоит, аккуратно подгазовывайте до 2−2,5 тыс. об/мин на 3−5 секунд, затем делайте паузу на 10−20 секунд. Это поможет поддерживать поток охлаждающей жидкости и снизит температуру двигателя.
Что делать после остановки?
1. Открыть капот и дать двигателю остыть.
Если температура не критическая и нет паров из-под капота, дайте двигателю поработать на холостых 30−60 секунд для охлаждения. Если же стрелка температуры зашкаливает, немедленно глушите двигатель.
2. Не спешите открывать бачок.
Подождите 3−5 минут после остановки мотора, чтобы избежать ожогов. Затем аккуратно откройте пробку радиатора и проверьте уровень антифриза. Если жидкости нет, можно использовать обычную воду, но позже замените ее на подходящую охлаждающую жидкость.
3. Определите причину перегрева.
После того как двигатель остынет, выясните причину перегрева. Если машина раньше имела проблемы с перегревом, возможно, вы сможете продолжить движение через 15−30 минут. Если же ситуация возникла внезапно, проверьте наличие утечек или подозрительных звуков — это может указывать на неисправность помпы.
Как избежать перегрева в будущем?
Чтобы предотвратить перегрев, особенно в жару, следуйте простым рекомендациям: регулярно очищайте радиаторы. Это не требует частой мойки, но каждые 3−4 года стоит провести тщательную очистку, сняв радиаторы с креплений и промыв их основательно.
Следуя этим советам, вы сможете защитить свой автомобиль от перегрева и сохранить его работоспособность!