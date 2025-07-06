Как не допустить перегрева двигателя? Советы для автомобилистов

После того как двигатель остынет, выясните причину перегрева. Если машина раньше имела проблемы с перегревом, возможно, вы сможете продолжить движение через 15−30 минут. Если же ситуация возникла внезапно, проверьте наличие утечек или подозрительных звуков — это может указывать на неисправность помпы.