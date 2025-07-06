Змея забралась в квартиру в Логойске — пришлось вызывать МЧС

В Беларуси обитают три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка обыкновенная (единственная опасная из этой троицы). Все они обычно выходят из спячки в апреле и активны до середины сентября — начала октября. Змеи первыми практически никогда не нападают, но если их потревожить, могут проявить агрессию.