Змея забралась в квартиру в Логойске — пришлось вызывать МЧС

Как уточнили в пресс-службе ведомства, происшествие случилось утром в воскресенье.
Хозяева не смогли определить, представляет ли змея опасность, и обратились за помощью в службу МЧС.
Спасатели изловили пресмыкающегося, осмотрели его и определили, что это уж, который не представляет опасности для людей. Змею отпустили в естественную среду обитания.
Правила поведения при встрече со змеями
В Беларуси обитают три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка обыкновенная (единственная опасная из этой троицы). Все они обычно выходят из спячки в апреле и активны до середины сентября — начала октября. Змеи первыми практически никогда не нападают, но если их потревожить, могут проявить агрессию.
У ужа по бокам головы хорошо заметны светлые пятна (желтые, оранжевые, грязно-белые). От человека предпочитают скрываться бегством.
Медянка с 1981 года внесена в Красную книгу Беларуси. Верхняя часть тела этой змеи буровато-коричневая, бежевая или серая с двух-четырехпродольными рядами темных мелких пятен. Брюхо медно-красное или серое с мраморным рисунком из темных пятен и серебристым отливом. В случае опасности старается быстро скрыться.
У гадюк голова ясно отграничена от туловища, а окраска самая разнообразная — бурая, красно-бурая, серая, с темной зигзагообразной полосой вдоль тела. Больше всего их обитает в болотистых местах Витебской, Брестской и Гомельской областей.
Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека гадюка всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений. Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Не убегайте от встретившейся змеи — есть риск ь наступить на другую змею, не замеченную вами.