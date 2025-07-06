В Петербурге масштабные сбои в работе мобильной связи

Особую тревогу у пользователей вызывает полное отсутствие связи у нескольких операторов одновременно. «На Парнасе и Суздальском проспекте нет мобильного интернета ни у одного из операторов», — сообщают местные жители. Проблемы распространились и на другие районы: в Коломягах не работает T2, а в поселке Ропша Ломоносовского района Ленобласти абоненты «МегаФона» также остались без доступа в сеть.