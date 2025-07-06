В Петербурге масштабные сбои в работе мобильной связи

Жители Санкт-Петербурга продолжают сталкиваться с масштабными перебоями мобильной связи, которые начались 5 июля и сохраняются в воскресенье, 6 июля 2025 года. Наибольшее количество жалоб поступает из северных районов города — Выборгского и Калининского. В МО «Сергиевское» абоненты «МегаФона» остаются без мобильного интернета уже более суток, аналогичные проблемы фиксируются в районе проспекта Просвещения, Парнаса и Озерков.
Особую тревогу у пользователей вызывает полное отсутствие связи у нескольких операторов одновременно. «На Парнасе и Суздальском проспекте нет мобильного интернета ни у одного из операторов», — сообщают местные жители. Проблемы распространились и на другие районы: в Коломягах не работает T2, а в поселке Ропша Ломоносовского района Ленобласти абоненты «МегаФона» также остались без доступа в сеть.
Представители «МегаФона» заявили, что их сеть работает стабильно, а возникшие проблемы вызваны «независящими от оператора причинами». Другие компании пока не прокомментировали ситуацию. Пользователи в социальных сетях высказывают предположения о возможных технических работах или повреждении магистральных линий связи.