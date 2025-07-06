Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Даниловском районе

«Сейчас здесь есть три станции метро и две — МЦК. Вскоре откроем “ЗИЛ” Троицкой линии — она расположится неподалеку от ул/ Лисицкого на территории одноименной бывшей промзоны. Обеспечим комфортную пешеходную доступность станции, скорректируем маршруты и расположим остановки наземного транспорта так, чтобы пассажирам было удобно добираться до нее», — написал мэр.