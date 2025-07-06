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Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Даниловском районе

В Даниловском районе продолжают развивать транспортную инфраструктуру. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegramm-канале.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

В Даниловском районе продолжают развивать транспортную инфраструктуру. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegramm-канале.

«Сейчас здесь есть три станции метро и две — МЦК. Вскоре откроем “ЗИЛ” Троицкой линии — она расположится неподалеку от ул/ Лисицкого на территории одноименной бывшей промзоны. Обеспечим комфортную пешеходную доступность станции, скорректируем маршруты и расположим остановки наземного транспорта так, чтобы пассажирам было удобно добираться до нее», — написал мэр.

Всего в районе предстоит построить и реконструировать 4,6 км дорог. В порядок приведут среди прочего ул. Летниковская, 2-й и 3-й Кожевнические переулки, ул. Дербеневская. Помимо этого, специалисты займутся участками улично-дорожной сети прилегающих набережных — Дербеневской, Даниловской, Павелецкой и Шлюзовой.

Реализация проекта позволит обеспечить планируемую жилую застройку транспортной инфраструктурой, увеличить связность территорий внутри Даниловского района и значительно разгрузить существующие дороги. Завершить работы планируют в 2028 году.

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