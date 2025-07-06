Новая кондитерская фабрика открылась в Беларуси и будет выпускать ноу-хау. Подробности сообщает БелТа.
Говорится, что в Лиозненском районе Витебской области появилось новое предприятие — «Коммунарка-Лиозно». Оно будет заниматься выпуском прессованных конфет на основе сухого молока. Кроме того, предприятие будет выпускать молочные снеки-пастилки как с различными добавками, так и без них.
— Это ноу-хау в кондитерской отрасли, — заметил глава концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко в 2023 году посоветовал белорусским производителям делать конфеты из сухого молока, как в Китае.
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