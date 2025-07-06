В Омской области упали цены на дрова для отопления

Для жителей Омской области обновили ставки платы за древесину для собственных нужд. Согласно данным, опубликованным на портале правовой информации региона, стоимость дров существенно снизилась — на 37,4%.
Цена конкретного товара зависит от породы дерева — сибиряки могут выбрать кедр, сосну, березу, липу, лиственницу, ель, пихту, вяз, осину, тополь. На то, сколько придется заплатить, также влияют размер дров, наличие или отсутствие на них коры, расстояние доставки и ликвидность запасов.
Ранее «КП Омск» сообщила, что из-за падения дерева местные инвалиды третий день сидят без электричества.