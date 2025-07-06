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В Омской области упали цены на дрова для отопления

Новые ставки на древесину стали дешевле на 37,4%

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Омской области обновили ставки платы за древесину для собственных нужд. Согласно данным, опубликованным на портале правовой информации региона, стоимость дров существенно снизилась — на 37,4%.

Цена конкретного товара зависит от породы дерева — сибиряки могут выбрать кедр, сосну, березу, липу, лиственницу, ель, пихту, вяз, осину, тополь. На то, сколько придется заплатить, также влияют размер дров, наличие или отсутствие на них коры, расстояние доставки и ликвидность запасов.

Ранее «КП Омск» сообщила, что из-за падения дерева местные инвалиды третий день сидят без электричества.