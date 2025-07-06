В Омской области упали цены на дрова для отопления

Цена конкретного товара зависит от породы дерева — сибиряки могут выбрать кедр, сосну, березу, липу, лиственницу, ель, пихту, вяз, осину, тополь. На то, сколько придется заплатить, также влияют размер дров, наличие или отсутствие на них коры, расстояние доставки и ликвидность запасов.