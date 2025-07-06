Дорожно-эксплуатационной службе минтранса Прикамья поручено косить борщевик

Часть работ уже выполнена. Только на трассе Пермь — Усть-Качка площадь покоса превысила 277 га. Еще более масштабная работа предстоит вдоль автодороги Пермь — Краснокамск — Нытва. Здесь предстоит скосить более 910 га борщевика. Всего же до 15 октября дорожники должны обработать площадь более 2129 га.