Дорожно-эксплуатационной службе минтранса Прикамья поручено косить борщевик

С этого сезона у дорожников появился новый функционал — им поручено косить борщевик вдоль трасс. Силами дорожно-эксплуатационной службы вредное растение должно быть ликвидировано вдоль дорог на Усть-Качку, Троицу, Добрянку, Ильинский, Кунгур и других.
Часть работ уже выполнена. Только на трассе Пермь — Усть-Качка площадь покоса превысила 277 га. Еще более масштабная работа предстоит вдоль автодороги Пермь — Краснокамск — Нытва. Здесь предстоит скосить более 910 га борщевика. Всего же до 15 октября дорожники должны обработать площадь более 2129 га.