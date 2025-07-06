Специалисты обновляют платформы станции «Щербинка» МЦД-2

Как отмечается, полностью обновят и платформенные навесы. Вместо старых конструкций установят современные навесы со светодиодным освещением на всю длину платформ — около 2,5 тыс. кв. м. Они имеют архитектурную форму «ласточкин хвост», что предотвращает стекание воды и сход снега, а также защищает пассажиров от осадков на всем пути — от лестниц до зоны ожидания поезда. На береговой платформе появятся два навеса длиной 50 и 195 м, на островной — 170 и 83 м. Все работы по установке ведутся участками и максимально безопасно — с сохранением прохода для пассажиров шириной не менее 2 м.