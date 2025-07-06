Специалисты обновляют платформы станции «Щербинка» МЦД-2

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем обновлять инфраструктуру на станции “Щербинка” МЦД-2. С момента открытия московского городского вокзала оттуда отправились более 2,2 млн человек, а среднесуточный пассажиропоток вырос с 12,9 тыс. до 16,5 тыс. После обновления станция станет еще удобнее, безопаснее и комфортнее для всех пассажиров», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В январе 2025 года совместно с ЦППК и «РЖД» был открыт новый московский городской вокзал Щербинка. После этого пассажиропоток значительно увеличился.
Как указано, с начала года станцией воспользовались более 2,2 млн пассажиров. Интенсивное развитие требует соответствующей модернизации инфраструктуры. Реконструкция охватывает обе платформы — в направлениях Подольска и Нахабино. Все работы ведутся круглосуточно без остановки движения поездов. Пассажиры по-прежнему могут пользоваться станцией, что стало возможным благодаря четкой логистике, слаженной работе ЦППК и городских служб.
«Только за первые пять месяцев этого года с Щербинки МЦД-2 отправились более 2,2 млн пассажиров. Поэтому все работы на платформах мы проводим без остановки движения в дневное время и особенно в часы пик», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак.
Уточняется, что на первом этапе меняют конструктивные элементы платформ — устаревшие опорные блоки и конструкции перекрытия демонтируют, на их месте устанавливают новое усиленное основание, соответствующее актуальным требованиям прочности и устойчивости. После этого укладывается покрытие из термообработанного гранита — прочного, экологичного, износостойкого материала, который выдерживает большие нагрузки, не трескается при резких перепадах температур и не становится скользким даже в дождь или гололед.
Покрытие будет уложено на площади 1022,89 кв. м на береговой и 1446,44 кв. м на островной платформе. Работы выполняются с использованием гидромолотов, отбойных молотков, кранов-манипуляторов и самосвалов.
Особое внимание уделяется безопасности и удобству всех категорий пассажиров. По краю платформ будет размещена тактильная линия безопасности из композитного полимера ярко-желтого цвета. Эта выступающая над покрытием полоса длиной более 500 м (на обеих платформах) служит ориентиром для людей с нарушениями зрения и предостерегает от приближения к краю платформы.
Как отмечается, полностью обновят и платформенные навесы. Вместо старых конструкций установят современные навесы со светодиодным освещением на всю длину платформ — около 2,5 тыс. кв. м. Они имеют архитектурную форму «ласточкин хвост», что предотвращает стекание воды и сход снега, а также защищает пассажиров от осадков на всем пути — от лестниц до зоны ожидания поезда. На береговой платформе появятся два навеса длиной 50 и 195 м, на островной — 170 и 83 м. Все работы по установке ведутся участками и максимально безопасно — с сохранением прохода для пассажиров шириной не менее 2 м.
Под навесами установят новые скамейки, урны, информационные знаки со светодиодной подсветкой, колонны экстренного вызова и навигационные указатели в едином городском стиле. В темное время суток платформы будут освещать современные светодиодные светильники.