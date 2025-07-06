В Самаре с 6 по 9 июля отключат воду в нескольких районах

Ремонтные работы затронут в Самаре с 6 по 9 июля десятки адресов — уточните, коснётся ли это вашего дома.
С 6 по 9 июля в Самаре пройдут плановые ремонтные работы на водопроводных сетях. Из-за этого в разных районах города временно отключат холодную воду. Список адресов уже известен, поэтому лучше заранее подготовиться и запастись водой.
6 июля (воскресенье).
С 08:00 до 17:00 воды не будет по адресам:
3-я просека, 150, 250 ул. Печёрская, 2, 3, 3а, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18 ул. Революционная, 107 ул. Г. Митирева, 4, 8, 12.
7 июля (понедельник).
С 08:00 до 17:00 отключение коснётся:
ул. Строителей, 24, 29, 33.
9 июля (среда).
С 09:30 до 16:30 воды не будет в домах:
ул. Аэродромная, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 69, 71, 75 ул. Авроры, 99.
Администрация предупреждает: график может измениться. Если ваш дом в списке, на всякий случай наполните ёмкости водой заранее и следите за обновлениями на сайте мэрии.
Также уточняйте информацию в управляющей компании.
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