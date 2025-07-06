Русские не улыбаются: как жители разных частей света относятся к проявлению эмоций на людях

Россияне плачут в разы реже, чем американцы, выяснили специалисты ВЦИОМа. «Вечерняя Москва» узнала, как к проявлению эмоций на людях относятся жители разных частей света.
Пока в одних культурах нормально пустить слезу при просмотре грустного фильма, в других люди сдерживаются, даже когда испытывают физическую боль или переживают горе от утраты близкого человека. И причины таких устоев у каждого народа свои.
— Даже разные поколения к слезам относятся по-разному, — рассказывает клинический психолог Зулия Лоикова. — У нас же мальчикам как говорят? «Не плачь, ты же мужчина!». И мужчины нашего поколения, поколения наших родителей этого придерживаются и действительно могут за долгие годы ни разу не заплакать. А вот молодежь к слезам относится спокойнее: они понимают, что в проявлении слабости нет ничего страшного, поэтому позволяют себе больше свободы в этом.
Сложные отношения.
Ни для кого не секрет, что за рубежом русских (в том числе подразумевая под русскими и другие народы России) считают очень хмурыми и суровыми людьми. А все потому, что в нашей культуре нет «дежурной улыбки», с которой по улицам ходят те же американцы.
— Наш народ постоянно сталкивался с какими-то испытаниями. Люди привыкли, что в каком бы состоянии ты ни был, надо собраться и сделать, а не плакать. Иностранцев это восхищает, а нам самим — аукается, — добавляет Лоикова. — Ведь у нас не принято даже долго радоваться… И это явление нашло свое отражение в культуре. Чего стоят пословицы вроде: «Счастье любит тишину» или «В радости знай меру, в беде не теряй веру».
— Люди привыкли, что счастье обычно не бывает долгим и стабильным. Поэтому любое чувство радости они испытывают с оглядкой: нет ли на горизонте причины, которая его омрачит, — делится наблюдениями эксперт. — И этот страх передается от родителей к детям. А есть еще другая сторона этой медали: я замечаю, что люди, преимущественно мужчины, которым в детстве запрещали плакать и грустить, просто не умеют быть счастливыми. Оно и понятно: в какой-то момент они подавили в себе плохие эмоции и не знают, как ощущаются хорошие — им не с чем сравнивать. Все это приводит к тому, что люди, которые не привыкли ярко демонстрировать эмоции, не знают, как им реагировать, когда это делает кто-то другой. Отсюда вылезает еще одна проблема — в ответ на свои слезы человек слышит: «соберись» или, еще хуже, «не будь тряпкой, что ты плачешь по пустякам». Мало того, что такие комментарии не помогают справиться с эмоциями, они еще и обесценивают их.
— Лучше просто побыть рядом с человеком, даже если вы считаете его повод для печали пустяковым, — отмечает психолог. — Достаточно выслушать плачущего, чтобы ему стало легче.
Показное дружелюбие.
У американцев, по словам Лоиковой, есть много установок, которые они транслируют, чтобы показать дружелюбие. Дежурная улыбка, короткие разговоры, в которых спрашивают, как у тебя дела, хотя на самом деле собеседнику это неинтересно, — все это часть воспитания и местного этикета.
— Понятно, что на самом деле они не собираются дружить с каждым встречным, — отмечает Зулия. — Но все же в их культуре к проявлению разных эмоций общество относится более спокойно и терпимо. Соответственно, люди не боятся осуждения со стороны других и могут лишний раз не сдерживать слезы.
Проявишь эмоции — потеряешь лицо.
Отношение к проявлению эмоций в азиатских странах схожее, но имеет разные причины. Например, японцы стараются не показывать своих настоящих эмоций.
— Тут у них установки следующие: они — самураи и воины. Проявить эмоции — все равно что сдаться. Это — позор, — делится опытом эксперт. — Кроме того, с детства японцам говорят, что нельзя причинять неудобства людям, ставить их в неловкое положение. Соответственно, нельзя смущать окружающих выплеском своих эмоций. Громко смеяться или плакать — неприемлемо. Это значит потерять лицо в глазах общества. Кстати, про лицо: эмоции азиатов сложно считать по мимике, рассказывает психолог. Просто они не такие подвижные, как лица европейцев, у которых видно каждое микроизменение.
— В китайском же сообществе не принято говорить о своих чувствах, поэтому все свои эмоции они стараются свести к минимуму. Если вы видите плачущего китайца, скорее всего, это от радости, — уточняет эксперт. — Это связано с нормами конфуцианства.
В постулатах этого учения считается, что, если ты способен контролировать свои эмоции, значит, ты — мудрый и зрелый человек.
— При этом сегодня в китайские школы внедряют уроки, на которых ребята будут развивать свой эмоциональный интеллект. Такие занятия позволят им сформировать здоровое отношение к своим чувствам, — уточняет эксперт. — Люди не роботы: негативные эмоции могут возникнуть у каждого. Их подавление + разрушительно, поэтому надо уметь понимать себя и работать со своим состоянием.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Васькин, историк:
— На то, как нация проявляет эмоции, влияет в том числе историческое прошлое страны. Русское общество прошло куда более тяжкие и суровые испытания, чем, например, американское. Один XX век чего стоит. Так что наши люди более закаленные: они готовы к любым невзгодам. Россияне научились реагировать на все с юмором. Но при этом они не потеряли душевной щедрости. Да, мы более стойкие, умеем брать себя в руки в нужный момент, но при этом сухими нас точно не назовешь. Мы тоже плачем, но не по пустякам, а по действительно значимым поводам.