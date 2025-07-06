Русские не улыбаются: как жители разных частей света относятся к проявлению эмоций на людях

— Люди привыкли, что счастье обычно не бывает долгим и стабильным. Поэтому любое чувство радости они испытывают с оглядкой: нет ли на горизонте причины, которая его омрачит, — делится наблюдениями эксперт. — И этот страх передается от родителей к детям. А есть еще другая сторона этой медали: я замечаю, что люди, преимущественно мужчины, которым в детстве запрещали плакать и грустить, просто не умеют быть счастливыми. Оно и понятно: в какой-то момент они подавили в себе плохие эмоции и не знают, как ощущаются хорошие — им не с чем сравнивать. Все это приводит к тому, что люди, которые не привыкли ярко демонстрировать эмоции, не знают, как им реагировать, когда это делает кто-то другой. Отсюда вылезает еще одна проблема — в ответ на свои слезы человек слышит: «соберись» или, еще хуже, «не будь тряпкой, что ты плачешь по пустякам». Мало того, что такие комментарии не помогают справиться с эмоциями, они еще и обесценивают их.